Il Corriere di Bologna e la cura serba: "La legge di Mihajlovic"

© foto di PhotoViews

Il Corriere di Bologna di questa mattina apre le proprie pagine sportive titolando: "La legge di Sinisa". Ha rivitalizzato il gruppo, ha scelto i suoi uomini, è andato contro corrente nel turnover, ha fatto più punti di Inzaghi in sole 10 partite. La squadra ha trova la giusta convinzione: "Serviva una mano come quella di Mihajlovic" hanno dichiarato negli scorsi giorni due giocatori come Dzemaili e Dijks.