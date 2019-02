© foto di Pietro Lazzerini

Il Corriere di Bologna di questa mattina apre in prima pagina con la sconfitta contro la Juventus per 1-0: "Così fa più male". I rossoblu non concedono nulla ai bianconeri e sfiorano anche il vantaggio. Poi Helander sbaglia e spiana la strada al subentrato Dybala, che riesce a segnare ottenendo così i tre punti. La squadra di Mihajlovic dimostra di essere viva e il tecnico a fine partita dichiara: "Brucia, ma avanti così".