© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Corriere di Bologna di questa mattina apre le proprie pagine sportive titolando: "Forza e fascino della 'resilienza' rossoblu". La fedeltà dei tifosi bolognesi è solida come sempre, una qualità che il presidente Saputo e il suo management devono trattare bene, senza approfittarsene. Il Dall'Ara è ottavo per presenze in Serie A con più di 21mila spettatori di media a partita, ma dopo 4 anni serve un segnale importante anche dal club che deve gratificare i propri sostenitori cambiando marcia anche negli obiettivi.