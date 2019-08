Il Corriere di Bologna: "I rossoblu trattano per Dominguez"

© foto di stefano tedeschi

Taglio alto di prima pagina de Il Corriere di Bologna dedicato al calciomercato: "I rossoblu trattano per Dominguez". Con Erick Pulgar in uscita il Bologna è alla ricerca di un colpo in mediana che possa sopperire all'uscita del regista cileno, così il primo nome sul taccuino rossoblu è quello di Nicolas Dominguez del Velez Sarsfield. 21 anni e una clausola rescissoria da 10 milioni, a cui però vanno aggiunti anche un paio di milioni di tasse sul trasferimento: operazione costosa e complicata dalla concorrenza del Celta Vigo.