Il Corriere di Bologna: "Il Mancio Nazionale debutta nel suo Dall'Ara"

© foto di Lazzerini

Il Corriere di Bologna di questa mattina apre in prima pagina con la Nazionale titolando: "Il Mancio nazionale debutta nel suo Dall'Ara". Il ct azzurro si dichiara "emozionato" per la prima sfida ufficiale del suo corso in azzurro. Saranno 20mila i tifosi presenti nell'impianto bolognese per la sfida alla Polonia.