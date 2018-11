Il Corriere di Bologna: "La media è meno di un punto a partita"

© foto di Lazzerini

Il Corriere di Bologna di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Meno di un punto, la media del Bologna". E' presto per i bilanci ma le ultime due partite hanno almeno mostrato una piccola crescita. Un miglioramento che però resta insufficiente per poter dire che la squadra di Inzaghi sia avviata verso la salvezza.