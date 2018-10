Il Corriere di Bologna: "Le montagne russe dei risultati"

© foto di Lazzerini

Il Corriere di Bologna di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Le montagne russe dei risultati". La squadra di Inzaghi è uscita dalla crisi ma ancora deve trovare continuità. Intanto nel prossimo turno si sfideranno due pesi massimi dell'attacco: da una parte Santander che ha gioito per la seconda rete in Italia; dall'altra Pavoletti che invece è apparso in crisi in questo inizio di stagione in Sardegna.