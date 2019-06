Il Corriere di Bologna: "Lyanco, un affare quasi (im)possibile"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Corriere di Bologna titola: "Lyanco, un affare quasi (im)possibile". Il difensore brasiliano sarà il primo regalo a mister Mihajlovic, che ne ha chiesto la riconferma. Il Bologna è pronto a sacrifici importanti per accontentare il tecnico, riportando a Bologna il suo pupillo. Nel frattempo ieri sono stati riscattati Nicola Sansone e Roberto Soriano, per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Chi non sarà invece riscattato è Federico Mattiello, che farà ritorno all'Atalanta.