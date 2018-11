Il Corriere di Bologna: "Ora per Inzaghi la fiducia è a tempo"

© foto di Ospite

Il Corriere di Bologna di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Ora per Inzaghi la fiducia è a tempo". Le prossime due trasferte contro Sampdoria ed Empoli, intervallate dalla partita di Coppa Italia contro il Crotone, segneranno il futuro dell'attuale allenatore del Bologna. Nel caso in cui la classifica non dovesse muoversi, il suo addio sarebbe inevitabile.