Il Corriere di Bologna: "Quei rincalzi che possono fare la differenza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere di Bologna di questa mattina apre le proprie pagine sportive titolando: "Quei rincalzi che possono fare la differenza". Le cifre dicono che con la Juventus la squadra di Inzaghi non è neanche scesa in campo. Servirà ancora la verve delle seconde linee, ovvero quelle che hanno superato brillantemente la Roma in casa, per tornare subito a fare punti fondamentali nella corsa salvezza dei rossoblu.