Il Corriere di Bologna: "Saputo spende poco? No, vende troppo"

Il Corriere di Bologna di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Saputo spende poco? No, vende troppo". Il presidente degli emiliani sotto accusa perché punta subito ad ottenere ricche plusvalenze. Le cessioni illustre che arrivano anno dopo anno, ammazzano i sogni dei bolognesi che chiedono un progetto vero e credibile che possa puntare a miglioramenti concreti in classifica e nel rendimento generale.