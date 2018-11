Il Corriere di Bologna su Inzaghi: "Samp ko, Pippo sa come si fa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere di Bologna di questa mattina apre le proprie pagine sportive titolando: "Samp ko, Pippo sa come si fa". Da attaccante, l'allenatore rossoblu, ha segnato ben 11 volte in carriera alla squadra di Genova. La prima volta risale al '97 con la maglia dell'Atalanta, ora punta a battere i blucerchiati anche da allenatore per allontanare le voci di esonero.