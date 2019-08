© foto di Pietro Lazzerini

All'interno del Corriere di Bologna di questa mattina si fa il punto sui record di abbonamenti che calcio e basket stanno facendo registrare in questa estate sportiva: "La città dei 25.000 abbonati". Mercati ricchi sia per la squadra di Saputo che per Virtus e Fortitudo. Per il Dall'Ara sono già state stampate 14.300 tessere, già numero più alto degli ultimi 10 anni. E la campagna non è ancora terminata.