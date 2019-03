© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Corriere di Bologna di questa mattina dedica ampio spazio alla squadra rossoblu titolando: "La nuova cooperativa del gol". Sinisa come Ulivieri nel '96. Nessun bomber? No problem, in sei gare con il tecnico serbo in panchina, sono stati sei i marcatori diversi. Un bel segnale che fa ben sperare in vista delle prossime gare, fondamentali per provare a centrare l'impresa della salvezza.