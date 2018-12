Il Corriere di Bologna titola: "Tra patti, promesse e business"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere di Bologna di questa mattina apre le proprie pagine sportive titolando: "Tra patti, promesse e business". Il club rossoblu continua ad arrancare e ci si chiede se potrà bastare un semplice patto per la salvezza (o anti-ritiro che dir si voglia) per svoltare dopo un lungo periodo di appannamento. Intanto Saputo, che evidentemente non comprende fino in fondo le difficoltà della propria squadra, ieri ha presentato lo scouting comune tra Bologna e Montreal: Di Vaio in Europa, De Santis per il Sudamerica, Frassetti per il Nordamerica e Zunino come supervisore. Senza intravedere nessuna significativa discontinuità. Nonostante tutto.