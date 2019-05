Il Corriere di Roma: "Anche Gasperini dice no"

© foto di stefano tedeschi

Resta l'incognita su chi sarà il tecnico della Roma nella prossima stagione: dopo il rifiuto di Antonio Conte, nella giornata di ieri è arrivato anche il no di Gian Piero Gasperini, che continuerà la sua avventura a Bergamo. Così Il Corriere di Roma titola: "Rilancio Atalanta, anche Gasperini dice no". Ora i dirigenti giallorossi si prendono qualche giorno di tempo di riflessione per decidere su chi puntare: Maurizio Sarri è il sogno, ma la Juventus ci lavora da tempo, mentre salgono le quotazioni di Marco Giampaolo. Tra i candidati anche il nome di Sinisa Mihajlovic, anche se in questo caso pesa, e non poco, il suo passato laziale.