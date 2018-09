Il Corriere di Roma: "Di Francesco ha deciso: si torna al 4-3-3"

© foto di Pierpaolo

Il Corriere di Roma si dedica anche allo sport e ne scrive anche in prima pagina, con le vicende dei giallorossi chiaramente in primo piano. "DiFra ha deciso: si torna al 4-3-3", è il titolo del quotidiano romano, che poi sottolinea come ci siano anche dei big a rischio con il ritorno al vecchio modulo.