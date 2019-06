Il Corriere di Roma: "Fonseca, ci siamo"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Corriere di Roma apre con un titolo dedicato alla panchina giallorossa della prossima stagione: "Fonseca, ci siamo. Un triennale per ricominciare". La Roma ha virato decisa sull'ormai ex tecnico dello Shakhtar Paulo Fonseca, offrendogli un triennale. Da qui deve ripartire il progetto Roma, dopo una stagione travagliata sia sul fronte societario, vedi l'addio di Monchi, che in campo, con la Champions svanita e l'addio a Daniele De Rossi mal digerito da tutta al tifoseria giallorossa.