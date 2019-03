Il Corriere di Roma: "Giallorossi a picco, la Spal li allontana dalla CL"

© foto di Federico Gaetano

"Giallorossi a picco, la Spal li allontana dalla Champions", è il titolo dal Corriere di Roma che in prima pagina dà spazio alla sconfitta rimediata da Roma a Ferrara. Un altro ko per la squadra di Ranieri che potrebbe avere delle conseguenze importanti in classifica: "Sempre più buio intorno alla Roma, sconfitta ieri sera per 2-1 a Ferrara contro la Spal. Con queste prestazioni la Champions diventa un miraggio".