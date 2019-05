Il Corriere di Roma: "I giallorossi accolgono Petrachi"

La sezione sportiva de Il Corriere di Roma apre con questo titolo: "La nuova Roma accoglie Petrachi ma è costretta ad aspettare Gasperini". L'ormai ex ds del Torino si è liberato dai granata per accasarsi nella società del presidente Pallotta, ma ora resta da attendere che faccia lo stesso il tecnico Gian Piero Gasperini. Ma resta ancora da usare il condizionale: nonostante una bozza di accordo trovato nei giorni scorsi per un triennale a 2,5 milioni netti a stagione, ci sono ancora delle situazioni da risolvere. La prima è certamente quella della situazione contrattuale con l'Atalanta, poi l'incertezza sul prossimo allenatore della Juventus sta tenendo bloccata la situazione di numerosi tecnici, come Maurizio Sarri e Simone Inzaghi.