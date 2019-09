Il Corriere di Roma: "Lazio a Cluj per cancellare le ruggini post-SPAL"

© foto di stefano tedeschi

Inizia oggi l'Europa League della Lazio, con i biancocelesti che saranno ospitati in Romania dal Cluj. Il Corriere di Roma oggi in edicola titola: "Lazio a Cluj per cancellare le ruggini post-SPAL". Il gruppo della Lazio è complicato, con Glasgow Rangers e Rennes non esistono squadre materasso, quindi sarà importante già questa sera partire con il piede giusto, per dimenticare la brutta sconfitta di Ferrara e prepararsi al meglio per la partita di domenica sera contro il Parma.