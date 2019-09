Il Corriere di Roma: "Roma all'Olimpico contro gli amici di Cengiz"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Corriere di Roma dedica ampio spazio al debutto stagionale europeo delle due squadre della Capitale. "Roma all'Olimpico contro gli amici di Cengiz", il titolo dedicato ai giallorossi, che questa sera affrontano il Basaksehir di Erdogan. I turchi sono la ex squadra dell'esterno giallorosso Cengiz Under, arrivato nel 2017 proprio dal Basaksehir: l'attaccante però non ci sarà, è ancora infortunato. Assieme a lui mancherà l'altro turco presente nella rosa giallorossa, Mert Cetin, che non ha trovato posto nella lista per l'Europa League.