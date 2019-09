Il Corriere di Roma: "Roma, finalmente Veretout"

© foto di stefano tedeschi

La Roma può vedere all'opera l'acquisto estivo Jordan Veretout, ed Il Corriere di Roma titola: "Roma, finalmente Veretout". I giallorossi ed il ds Petrachi, per strapparlo alla Fiorentina, hanno ingaggiato un vero e proprio duello con il Milan e alla fine l’hanno spuntata offrendo alla società viola 1 milione di euro per il prestito oneroso, 2 di bonus e 16 di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, che si sono già concretizzate nelle prime due giornate di campionato. Un investimento importante per un giocatore che dal 20 di luglio non ha però ancora disputato un minuto in giallorosso. Così, dopo la sosta, inizierà anche l'avventura romanista di Jordan Veretout.