Il Corriere di Roma sui giallorossi: "Si ritrova Pastore e si riflette su Dzeko"

Il Corriere della Sera, edizione di Roma, ha fatto il punto sui giallorossi che devono ancora risolvere la grana legata al futuro di Edin Dzeko, cercato dall'Inter ma possono nuovamente puntare su Javier Pastore che ha fatto molto bene in amichevole: "La Roma ritrova Pastore e si interroga sempre sul futuro di Edin Dzeko", titola il quotidiano che poi rivela che domani ci sarà un incontro con l'Inter: "Edin Dzeko ha saltato le due amichevoli di ieri per affaticamento muscolare. A qualcuno è sembrato un malanno provvidenziale, visto che domani potrebbe decidersi il suo trasferimento. I dirigenti di Roma e Inter si incontreranno a Milano, negli uffici della Lega Calcio, per il sorteggio del calendario di A. Quella tra la società nerazzurra e il centravanti bosniaco è una telenovela che va avanti da settimane: vediamo se, anche per l’insistenza di Antonio Conte, è arrivata all’ultima puntata con un punto di incontro tra i 20 milioni richiesti da Petrachi e i 12/13 offerti da Marotta".