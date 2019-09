Il Corriere di Roma sulla Lazio: "Milinkovic, fenomeno ma non troppo"

© foto di stefano tedeschi

Sul Corriere di Roma oggi in edicola vengono alzati dubbi sul valore di Sergej Milinkovic Savic, in un articolo dal titolo: "Milinkovic, fenomeno ma non troppo". "Fenomeno internazionale da 100 milioni oppure ottimo giocatore per il giardino di casa nostra? Cos’è realmente Milinkovic-Savic, faro della Lazio? Lo sopravvalutiamo noi che siamo innamorati dei suoi piedi e dei suoi tocchi di palla, dei suoi lanci e della sua fisicità, oppure lo sottovalutano coloro che non sono ancora venuti a comprarlo con una montagna di denaro e non lo fanno nemmeno giocare nella (non irresistibile) nazionale serba?" si chiede il quotidiano dopo che il centrocampista è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti nell'ultimo match della Serbia.