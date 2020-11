Il Corriere di Torino avvisa il Cagliari: "CR7 ha fame di gol"

Cristiano Ronaldo vuole tornare subito in rete. Vuole resettare l’amarezza delle ultime due uscite senza gol con il Portogallo, contro la Francia (da lui mai infilzata) e la Croazia, dopo aver fatto centro contro Andorra. C’è da superare l’ungherese Ferenc Puskas, raggiunto al quarto posto dei marcatori all time segnando il 746o gol in carriera. Niente di meglio della Serie A, il suo poligono di tiro preferito. In quattro partite disputate, CR7 è andato a bersaglio sei volte. È il suo migliore avvio in campionato degli ultimi cinque anni, con un «siuuu» ogni 48 minuti. Poco ma sicuro: Ronaldo ha fame (di gol e titoli), vuole continuare a banchettare tra i grandi. A scriverlo è il Corriere di Torino.