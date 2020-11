Il Corriere di Torino: "Deludente e fuori forma: Dybala è sempre più un mistero"

Ronaldo torna dal Covid e segna subito, Dybala invece per quasi un'ora sembra un fantasma ed il Corriere di Torino titola: "Deludente e fuori forma: Dybala è sempre più un mistero". Ancora in ritardo, ancora deludente: così si può racchiudere la prestazione di Paulo Dybala. E' venuta naturale la decisione di far sedere lui in panchina per far entrare Ronaldo. Tra Dybala e Morata attualmente lo stato di forma non lascia alcun dubbio su chi debba restare in campo al fianco di Ronaldo. E mister Pirlo prova a difendere l'argentino: "Ha fatto una buona partita, gli manca un po' la condizione, ma sta crescendo e lo aspettiamo".