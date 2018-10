Il Corriere di Torino e gli infortunati bianconeri: "Stop & go Juventus"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Corriere di Torino di questa mattina dedica ampio spazio ai bianconeri titolando: "Stop & go Juventus". Il riferimento è ai tanti infortunati che puntano a recuperi più o meno veloci. Emre Can è stato operato e dovrebbe tornare in campo prima di Natale: l'obiettivo è il derby. Khedira tornerà a disposizione per la prossima sfida contro il Cagliari. Chiellini e Mandzukic invece dovrebbero tornare in campo in Champions contro il Man United.