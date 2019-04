© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Corriere di Torino di questa mattina dedica ampio spazio alla Juventus titolando: "Il ciclo Ronaldo". Il ko dei bianconeri in Champions e il futuro del fenomeno portoghese: lui resta, ma sarà la solita rivoluzione. Intorno a lui verranno cambiati ancora molti calciatori come nella tradizione degli ultimi anni: molte operazioni per aumentare sempre di più la qualità della rosa.