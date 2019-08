© foto di Pietro Lazzerini

All'interno del Corriere di Torino viene dedicato ampio spazio al mercato della Juventus: "J-United: decide Dybala". Paratici ha preparato un maxi scambio per arrivare a Lukaku: Mandzukic va a Manchester e può arrivare in bianconero Darmian. Senza il sì della Joya però, salta tutto. E lui si è chiuso in casa in attesa di prendere una decisione definitiva.