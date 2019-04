© foto di Giacomo morini

Il Corriere di Torino di questa mattina apre le proprie pagine sportive con il pareggio dei granata al Franchi contro la Fiorentina titolando: "Per un pelo". Mazzarri critico e sereno: "Noi bischeri all'inizio, poi siamo migliorati ma senza crederci". Il tecnico ha parlato anche dei sogni futuri come quello di lottare per un posto in Champions: "Serve tempo, magari un giorno. Ora invece c'è subito la Samp e l'allarme per Iago".