Il Corriere di Torino e il pari di Cagliari: "Il Toro domina e sfiora la vittoria"

© foto di Ospite

Il Corriere di Torino di questa mattina apre in prima pagina con il pareggio dei granata contro il Cagliari per 0-0 titolando: "Il Toro domina e sfiora la vittoria". La squadra di Mazzarri, assente per il malore di venerdì scorso, gioca bene ma non riesce a sfondare il muro sardo. Il vice Frustalupi a fine partita dichiara: "Che gran Torino. Abbiamo dominato. Walter sarà felice. Nessuno ha vinto su questo campo, noi potevamo farlo".