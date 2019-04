© foto di Pietro Lazzerini

Il Corriere di Torino di questa mattina apre in prima pagina con la reazione di Walter Mazzarri nel corso del match contro il Cagliari all'ennesimo "errore" arbitrale ai danni dei granata: "Non gioco più". Il tecnico toscano ha deciso di lasciare spontaneamente il terreno di gioco dopo l'espulsione di Zaza. Un "me ne vado" che fa rumore e che arriva dopo settimane in cui il club di Cairo ha sottolineato a più riprese un trattamento arbitrale che ha spesso danneggiato Belotti e compagni.