Il Corriere di Torino: "Juve, Demiral è solo. I piani di Pirlo per la difesa anti-Barça"

"Juve, Demiral è solo. I piani di Pirlo per la difesa anti-Barça", titola stamane il Corriere di Torino. Il tecnico Andrea Pirlo spera chiaramente di potersi aggrappare a Bonucci o Chiellini, con un recupero in extremis, altrimenti non resterà che arrangiarsi con il materiale a disposizione. A centro difesa resta il solo Demiral, con Danilo pronto a scalare in mezzo e uno tra Frabotta e McKennie ad abbassarsi sulla linea a quattro insieme a Cuadrado; una difesa improvvisata contro il Barcellona.