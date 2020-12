Il Corriere di Torino: "Juve, tutti con Pirlo. Ma con Ronaldo è più semplice"

vedi letture

"Juve, tutti con Pirlo. Ma con Ronaldo è più semplice" scrive Il Corriere di Torino analizzando il momento della Juventus. "Non siamo dipendenti da Ronaldo, quando ti manca un giocatore di questo spessore è ovvio che lasci qualcosa come non avere la stessa personalità. Se Ronaldo è in campo cambia e lo stesso discorso vale per i giocatori di maggior spessore" ha detto Pavel Nedved. Tutti con Ronaldo e tutti con Pirlo, come ha chiarito anche il ds Paratici: "È intelligente, impara molto velocemente e sta migliorando". Tutti con il tecnico insomma, certo che se può contare su CR7 tutto diventa più semplice.