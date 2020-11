Il Corriere di Torino: "La svolta di Danilo, ora è un jolly intoccabile per Pirlo"

Il Corriere di Torino oggi in edicola si sofferma sull'inizio di stagione di Danilo, difensore della Juventus, diventato un vero e proprio pilastro della formazione bianconera: "La svolta di Danilo, ora è un jolly intoccabile per Pirlo". Sempre titolare, mai sostituito, sia in Champions che in campionato: sono lontani i tempi in cui il popolo bianconero lo guardava storcendo il naso. L'operazione che lo aveva portato alla Juve, con Cancelo al Manchester Cuty, aveva convinto solo una minima parte dei tifosi bianconeri. Il primo anno in bianconero è scivolato via tra qualche infortunio di troppo e un rendimento non sempre soddisfacente. In questa stagione è invece pressoché imprescindibile. E' stato finora uno degli uomini di maggior rendimento e continuità, sia nella Juve che con il Brasile.