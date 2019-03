Il Corriere di Torino: "Mazzarri, il ribaltone e il Toro che cresce"

© foto di Pietro Lazzerini

Il Corriere di Torino di questa mattina apre in prima pagina con la vittoria granata a Frosinone in rimonta titolando: "Mazzarri, il ribaltone e il Toro che cresce". Una doppietta di Belotti permette ai granata di rimettere in piedi una sfida che sembrava stregata. Tanta energia e condizione atletica per gli uomini del tecnico toscano, adesso sempre più in corsa per il ritorno in Europa.