Il Corriere di Torino: "Morata e Arthur, la Juventus come cura ricostituente"

"Morata e Arthur, la Juventus come cura ricostituente" scrive il Corriere Torino nella sua sezione sportiva quest'oggi. La cura bianconera ha avuto effetti benefici su Alvaro Morata e Arthur, entrambi restituiti a nuova vita e protagonisti nelle rispettive nazionali con un gol a testa. Il loro entusiasmo darà una spinta in più alla Juve, in vista della ripresa del campionato in programma sabato contro il Cagliari.