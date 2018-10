Il Corriere di Torino: "Parigini apre, Kean chiude con un altro record"

Manchester United, vicino l'accordo per il rinnovo di Shaw

Monaco, Henry bussa in casa Chelsea per la stellina Hudson-Odoi

Le pagelle dell'Inghilterra - Super Sterling. Bene Kane, ma non si sblocca

Manchester in vendita? I Glazer smentiscono, ma Avram andrà a Riyadh

Spagna-Inghilterra 2-3, AS critica l'arbitro Marciniak: "Rigore!"

Francia-Germania, L'Equipe in prima pagina: "Amici ma non troppo"

Manchester City, pronti 70 milioni per Frenkie De Jong dell'Ajax

Dzeko meglio di Messi e CR7: in Nazionale il bosniaco segna di più

Barcellona, difensore esperto cercasi per gennaio: obiettivo Ivanovic

Barcellona, i centrali nel mirino per l'estate: de Ligt, Djené e Nunez

Il Corriere di Torino di questa mattina apre in prima pagina con la vittoria dell'U21 targata Juventus e Torino: "Parigini apre, Kean chiude con un altro record". Contro la Tunisia protagonisti i due calciatori delle squadre piemontesi. Il numero 9 degli azzurrini, dopo essere stato il primo 2000 a segnare in A è anche il primo 2000 a segnare con la maglia della Nazionale U21.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy