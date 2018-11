Il Corriere di Torino su Kean: "In Nazionale il giovane dei record"

© foto di Lazzerini

Il Corriere di Torino di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Kean, in Nazionale il giovane dei record". Mancini convoca l'attaccante juventino: è stato il Millenial a esordire in Serie A e nel caso in cui dovesse scendere in campo contro gli USA sarebbe il primo giocatore nato dopo il 2000 ad esordire nella prima squadra azzurra.