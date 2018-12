Il Corriere di Torino sui granata: "Mazzarri cambia la testa al Toro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è Toro-Genoa alle 15 e Il Corriere di Torino apre con la svolta del tecnico granata: "Mazzarri cambia la testa al Toro", titola il pezzo che poi spiega così: "Alle 15 contro il Genoa. Ritocchi al riscaldamento e discorso nello spogliatoio per cominciare al meglio. Walter Mazzarri torna al suo posto, sulla panchina del Toro. Una settimana dopo il malore che lo ha costretto a saltare la trasferta di Cagliari, qualche giorno di riposo forzato è servito per fare tutti gli accertamenti ed è bastato per riproporlo con ancor più voglia e determinazione".