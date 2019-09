© foto di Rosa Doro

"Una Juve perfetta ma solo per un'ora", titola il Corriere di Torino riprendendo le parole di Martusciello nel dopo gara contro il Napoli. "La Juventus fa e disfa", scrive il quotidiano che poi aggiunge: "Danilo entra e in 29 secondi trova l'1-0. Higuain è un sontuoso regista avanzato e da centravanti fa il 2-0. Poi Ronaldo firma il 3-0. Sembra chiusa ma il Napoli reagisce e la difesa (orfana di Chiellini, in tribuna con le stampelle) si squaglia: 3-3. Martusciello non si nasconde: "Perfetti per un'ora. Dovevamo segnare di più. Sarri? Avrebbe preferito il 4-0"".