Il Corriere di Torino sulla Juve: "Douglas Costa ora preoccupa"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella sua edizione di oggi Il Corriere di Torino si concentra sulla Juventus e in particolare su Douglas Costa che nelle ultime settimane non è mai stato a disposizione di Allegri: "Douglas Costa o... sosta?", titola il quotidiano che poi aggiunge: "Annus horribilis per Douglas Costa. Il rischio, per lui, è di dare forfait anche nei quarti di finale di Champions contro l’Ajax. La ricaduta al quadricipite femorale patita alla vigilia di Juventus-Atletico Madrid tiene in apprensione i bianconeri, che temono una lesione muscolare. Per conoscere diagnosi e prognosi bisognerà attendere giovedì".