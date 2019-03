© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Corriere di Torino di questa mattina fa il punto sulla Juventus in vista della sfida di domani contro il Napoli al San Paolo: "Ronaldo è guarito, Pjanic torna titolare". Per il turnover ci sarà tempo la prossima titolare, adesso Allegri vuole giocare con i migliori per chiudere i conti scudetto e mandare un altro messaggio alla squadra azzurra.