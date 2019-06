Il Corriere di Torino sulla Juventus: "Bernardeschi dice sì"

© foto di stefano tedeschi

La sezione sportiva de Il Corriere di Torino apre con un titolo dedicato alle parole di Federico Bernardeschi dal ritiro della Nazionale: "Bernardeschi dice sì". L'esterno della Juventus ha parlato ieri in conferenza stampa, dando il suo benestare all'arrivo di Maurizio Sarri in bianconereo: "Sicuramente arriverà un allenatore da Juve, e di certo Sarri lo è". Ora la Juventus aspetta solo segnalu da Londra. Maurizio Sarri è rientrato in Italia, per godersi le prime vacanze, ma nella capitale inglese resta l’agente e intermediario Fali Ramadani che nelle prossime ore avrà un nuovo contatto con la plenipotenziaria del club inglese Marina Granovskaia.