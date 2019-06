Il Corriere di Torino sulla Juventus: "I vedovi di Allegri"

© foto di Pietro Lazzerini

Il Corriere di Torino di questa mattina apre col mercato della Juventus titolando in prima pagina: "I vedovi di Allegri. In partenza Khedira, Matuidi e Mandzukic". Il croato è in partenza perché già dimenticato da Sarri. Il tedesco rischia di diventare un caso e si pensa alla rescissione. Il francese, campione del Mondo in carica, è in scadenza di contratto e potrebbe partire per fare cassa.