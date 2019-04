Il Corriere di Torino sulla Juventus: "La difesa di Allegri"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere di Torino di questa mattina, in vista della sfida contro la Fiorentina di questa sera, apre le proprie pagine sportive titolando: "La difesa di Allegri". Tutti (o quasi) all'attacco del tecnico bianconero. Lui parla di scudetto e inizia a replicare a Benatia: "Aveva chiesto di andare via e da inizio dicembre non ha più voluto giocare".