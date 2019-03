Il Corriere di Torino sulla sconfitta dei granata: "La notte degli errori"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Toro, è la notte degli errori", scrive Il Corriere di Torino che analizza così la sconfitta rimediata in casa dalla squadra di Mazzarri contro il Bologna: "Perché più vai in alto, più le cadute fanno male o quantomeno ti colgono alla sprovvista. E ieri sera c’è stato un momento in cui il Toro era davvero arrivato in alto. Perché il meritato vantaggio ottenuto dopo appena sei minuti aveva visto i granata agguantare il quinto posto, avvicinando la zona Champions ad appena tre punti. «Restiamo coi piedi per terra», avvertiva alla vigilia Walter Mazzarri. Come spesso accade, buon profeta. Alla fine è stato il Bologna di Mihajlovic a conquistare i tre punti, vincendo una battaglia iniziata mediaticamente già nei giorni precedenti".