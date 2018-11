Il Corriere di Torino titola: "Il Toro vince, convince e mette la freccia"

© foto di Lazzerini

Il Corriere di Torino di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Il Toro vince, convince e mette la freccia". Due gol di Belotti e la botta di Iago Falque permettono alla squadra di Mazzarri di battere la Sampdoria per 4-1 a Marassi e di volare e di assestarsi al settimo posto, in zona Europa League.