Il Corriere di Torino titola: "Mazzarri è tornato, è caricatissimo"

© foto di Ospite

Il Corriere di Torino apre con i granata titolando in prima pagina: "Mazzarri è tornato, è caricatissimo". Questo il messaggio del presidente Cairo dopo aver ricevuto e salutato l'allenatore, assente l'ultima partita in seguito a un malore. Il tecnico del Toro ha superato l'episodio e non aspettava altro che tornare a lavorare sul campo.